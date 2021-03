Ignacio Quereda estuvo al frente de la Selección Española Femenina entre 1988 y 2015, 27 largos años en los que faltó al respeto y maltrató una por una a todas y cada una de las jugadoras que pasaron por el combinado nacional.

Bajo la presidencia de Ángel Villar, Quereda lideró a una Selección en la que las jugadoras sufrían maltrato psicológico y tocamientos todos los días. Así lo ha desvelado la periodista Danae Boronat en el libro que ha publicado bajo el título 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'.

A través de testimonios de jugadoras destacadas de 'la Roja' como Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Marta Corredera, Aitana Bonmatí y Nahikari García, Danae cuenta cómo Quereda llegaba a tocar el culo de sus jugadoras mientras pronunciaba frases machistas.

Frases como "esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo", "eres una gorda" o "a ti lo que te hace falta es un buen macho" pueden leerse en el libro, en el que una de las jugadoras desveló un episodio repugnante: "Me pellizcaba el culo y me decía: '¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?".

El diario 'El Mundo' ha desvelado en su edición de este miércoles algunas de las vejaciones del ex seleccionador español. En uno de los episodios, la jugadora Marta Corredera, actual futbolista del Real Madrid, desveló que Quereda le levantaba constantemente la camiseta: "No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. '¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más".

"Quiero erradicar el lesbianismo y los malos hábitos", es otra de las perlas que Ignacio Quereda le dedicó a sus jugadoras, que por suerte pudieron ver cómo en 2015 abandonaba su cargo para que pudiera entrar en su lugar el actual seleccionador, Jorge Vilda.