"Me perdía entrenamientos para ir a ver a mi padre a la cárcel"

Enzo Le Fée es una de las grandes promesas del Lorient. Fue importante en el ascenso a la Ligue 1 y ahora suma minutos en la élite. Solo tiene 21 años y está en los inicios de una carrera que no está siendo sencilla para él.

Durante una entrevista para 'L'Équipe', el '10' del Lorient confesó que vivió una infancia dura por la relación con su padre. Asegura Le Fée que de pequeño faltaba a algunos entrenamientos para ir a ver a su progenitor a prisión.

Y es que su padre ha sido condenado en varias ocasiones por delitos de tráfico de drogas o violencia doméstica. Circunstancias que marcaron la infancia de Enzo Le Fée.

"A mí me crió mi madre, pero nunca rompimos la relación con mi padre, mismamente cuando fue encarcelado en Brest o Ploemeur. Faltaba a los entrenamientos para ir a verle a prisión. Me fue a ver el año pasado antes de acabar la Ligue 2. Eso me hizo estar orgulloso", explicó.

"Me acuerdo del día que mi madre me dijo que estaba encarcelado cuando yo era muy pequeño. No me afectó más que en el sentido que me dije que mi vida tenía que seguir adelante y que eso no me afectaba", continuó.

Por último, defendió a su padre: "Se le ha presentado como una persona violenta, pero nunca me puso la mano encima ni a mí ni a sus hijos. Quería ayudar a sus amigos como habría hecho yo. Siempre asumió la responsabilidad de lo que hizo y nunca me mintió".