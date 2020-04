"Me pregunto por qué buscan a Vidal teniendo a Nainggolan"

El Inter está interesado en hacerse con los servicios de Arturo Vidal, pero el entrenador de Nainggolan no lo entiende. En unas declaraciones a 'TeleLombardia', el técnico del Cagliari dejó claro que ambos están a la misma altura y que los 'nerazzurri' podrían esperar a que regrese su jugador.

"Es un jugador disponible en toda situación. Cuando he escuchado que el Inter quería a Arturo Vidal, me he preguntado por qué motivo lo buscaban teniendo a Radja. Es mi pensamiento, pero estoy contento de tenerlo conmigo porque marca la diferencia", afirmó.

De hecho, dejó caer que le encantaría que la cesión se prolongara: "Si el Inter lo deja un año más en el Cagliari, seré el hombre más feliz del mundo". El centrocampista está siendo de los más utilizados: suma 24 encuentros, cinco goles y seis asistencias.

Pero ¿sería posible que se quedara una temporada más? En caso de que el Inter consiga hacerse con los servicios de Arturo Vidal, sus posibilidades aumentarían, pues el Inter ya contaría con un especialista en la zona medular de su perfil. Ello abriría las puertas al Cagliari.