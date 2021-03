"Me preocupa no mantener los niveles individuales"

Días después del empate en el 'Superclásico' ante River Plate, Boca Juniors perdió la dinámica positiva al perder en la visita de Talleres de Córdoba a La Bombonera. Un paso atrás que analizó Russo ante los medios después del encuentro.

"No encontramos nunca el ritmo del partido. Me preocupa mucho no poder mantener los niveles individuales de un encuentro a otro. La verdad es que no se puede jugar bien si no tienes la pelota", lamentó.

"No sé si esto es un paso atrás. Me preocupa no mantener el nivel. Eso te lleva a levantar un montón de situaciones. Tenemos que ser más inteligentes, nos costó muchísimo poder empatarlo. No podemos ir desesperados a buscar el partido. Pecamos de ingenuos en los últimos minutos y lo perdimos", añadió el entrenador de Boca.

Un duro palo para el 'Xeneize' en la Copa de la Liga Profesional. Russo ya mira hacia adelante. Será Independiente el próximo rival de Boca en el torneo. Una oportunidad para olvidar esta derrota ante la 'T'.