"Me presionaron para que entregase a Pablo Escobar"

No se entiende a René Higuita sin Pablo Escobar. El 'Patrón' fue una parte importantísima de su carrera en el fútbol, y nunca negó haberle conocido en persona, aunque eso le haya costado tener que vivir con la sospecha de haber participado del narcotráfico, porque de inmediato caló en la mentalidad popular que era amigo suyo.

Higuita es de los pocos que puede decir haber conocido a Pablo Escobar. Y es de los que consideran que, pese a todo, el narco tuvo sus cosas buenas.

Esa presunta amistad, sin embargo, le costó algún disgusto. Por ejemplo, fue detenido, acusado de haber colaborado en un secuestro, por el mero hecho de ser uno de los amigos más conocidos de Escobar.

Pero también le tocó lidiar con la presión policial por eso mismo. Las autoridades, cuando estaban dando caza al narco, acudieron al guardameta para conseguir su ayuda.

"Cuando comienza esa persecución con Pablo Escobar, empiezan a agarrar a todos sus amigos. A mí me presionaban para que lo entregara, pero yo no sabía nada. Yo no era amigo, la misma gente me volvió su amigo cuando fui a visitarlo. Las mismas autoridades sabían que yo era inocente", explicó Higuita, en una entrevista a 'FOX Sports'.

"Yo soy amigo de todos. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que sea narcotraficante. Cuando uno se vuelve público da esa posibilidad a los enemigos de que lo vuelvan a uno mie***", añadió.