"Me puse la camiseta del Madrid y supe que eso no iba a salir bien"

En una temporada algo extraña en el Camp Nou, Pedri está siendo uno de los jugadores más destacados del FC Barcelona. La magia y el descaro del canario han conquistado a Ronald Koeman y el joven futbolista es ya todo un fijo en sus esquemas.

Su llegada desde la UD Las Palmas fue todo un acierto, aunque la historia pudo ser muy diferente, ya que el futbolista estuvo muy cerca en su momento de recalar en el Real Madrid.

"Le daba las gracias al que me hizo la entrevista en el Madrid y me dijo que no. Cuando me puse esa equipación supe que no iba a ir bien. Al final he terminado en el equipo que quiero", comentó Pedri en 'RAC1'.

En una divertida charla, el jugador habló de diversos temas de actualidad del conjunto 'culé', con Leo Messi acaparando gran parte de los focos. "Ojalá se quede muchos años aquí. Ahora está más contento. Es una magnífica persona. Como jugador, impacta. Cuando hace goles como el del otro día a la SD Huesca piensas: 'Este tío está loco", explicó.

Pedri también habló sobre las comparaciones con Iniesta, toda una leyenda del cuadro azulgrana. "No es un peso para mí. Es bonito que te comparen con alguien en el que te has fijado mucho, pero yo tengo que hacer mi carrera", argumentó antes de hablar sobre el debate más de moda: Haaland o Mbappé.

"Los dos son buenísimos y también tienes que mirar por el bien del club de cara a realizar cualquier fichaje. Es un fútbol difícil al que te tienes que adaptar", explicó mientras recordó la eliminación en la Champions ante el cuadro del galo. "Nos pesó mucho el partido de casa. Remontarlo era difícil. Sabíamos que estábamos haciendo un gran partido y había que intentarlo. En la primera parte teníamos al PSG encerrado. Ahora toca centrarnos en Liga y Copa", comentó.

El canario también se pronunció sobre el trabajo de Koeman y su futuro en el banquillo del Camp Nou. "Koeman me ha sorprendido gratamente. Me encantaría que continuase en el club", explicó.

Por último, Pedri habló sobre la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club y explicó cuál es su mejor momento hasta el momento en el Barça. "De Laporta recuerdo que un día fue a la peña de mi padre y le conocía. Me recordó que me había firmado una camiseta. ¿Un momento hasta ahora? La remontada en Copa contra el Sevilla fue especial", sentenció un jugador que tiene un sueño: "Estar muchos años aquí y ganar la Champions".