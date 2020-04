"Me quedaré más de cuatro años y medio en el Barcelona"

Martin Braithwaite imagina un porvenir lleno de parabieneses en el Barça. El futbolista danés en ningún caso se ve un parche en el plantel por las bajas acumuladas, sino que cree que el futuro le tiene deparadas grandes cosas en el Camp Nou.

Así se desprende de una entrevista concedida a 'ESPN'. "Estoy seguro de que me quedaré más de cuatro años y medio, así es como lo veo en mi cabeza. En este momento, solo quiero jugar, disfrutar y ganar títulos con este equipo porque para eso estoy aquí", confesó.

Con solo tres partidos a cuestas desde que firmó en febrero, le comen las ganas de sumar muchos más: "Miro a todos estos jugadores legendarios que han jugado aquí, y todos los periodos en los que tuvieron algunos de los mejores equipos, y para mí uno de los objetivos es poder decir que jugué en uno de los mejores equipos y generaciones del Barça".

Todas sus declaraciones durante el confinamiento versan en esa línea de sentirse muy partícipe de la historia de la entidad. "Quiero que la gente pueda mirar hacia atrás y decir: 'Sí, ese fue uno de los mejores equipos que ha habido en la historia del Barça'. Esa es una gran motivación para mí y viene con mucho trabajo duro. Estoy emocionado", relató.

Braithwaite también contó que intentó llevar en secreto la negociación y no emocionarse mucho hasta que estuviera cerrada. "Sentí, ya sabes, que era mejor esperar y ver cómo iba esto. Si se ponía 100% serio, entonces se lo haría saber a mi esposa, pero no había razón para entusiasmar a las personas que me rodean. Me emocioné, pero sabía que si se lo decía a la gente, iban a hablar de eso todos los días. Le cuento todo a mi esposa, pero ella solo lo sabía tres días antes de que firmara porque de repente se filtró en los medios. Se filtró por la mañana y no la vi hasta la tarde, cuando le dije que tenía hablar con ella. Sabía por qué y lo entendió", arguyó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para el Leganés: "No puedo hablar lo suficientemente bien del Leganés. Fue realmente especial para mí la forma en que me trataron cuando tuve que irme. A veces, cuando sales de un club, puedes irte con sentimientos encontrados, pero me entendieron totalmente. Por supuesto, sintieron que no era justo que no pudieran salir y obtener un reemplazo, lo que entiendo, pero al final del día fueron muy muy amables conmigo".