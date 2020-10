"Me quedé con mal sabor de boca de mi salida del Barça"

En el empate entre España y Portugal en su último amistoso, Adama Traoré fue la gran sensación de la 'Roja' al hacer gala, en varias ocasiones, de su capacidad de desborde. Ahora, como uno de los protagonistas del panorama nacional, pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'.

Sin querer indagar más allá de su futuro en los Wolves, destacó su etapa pasada en la Ciudad Condal. "He jugado toda mi vida en el Barça, desde pequeño, pero no salí de la mejor manera. Me quedé con mal sabor de boca, pero no guardo ningún rencor", resaltó.

La velocidad, clave desde su infancia: "Desde pequeño soy rápido, pero físicamente nunca fui muy grande. Realmente no hago pesas porque en los equipos en los que he estado no hacían muchos entrenamientos de fuerza", aseguró Adamá.

Uno de sus secretos se ha convertido ya en novedad: "Lo del aceite ya no es un secreto, pero lo llevaba porque tuve una lesión en el hombro y los rivales intentaban agarrarme, pero con el aceite no podían".

Su físico, siempre un aliciente más: "Hice pesas en el Aston Villa y a la semana estaba ganando mucha musculatura. Me dijeron que dejase de hacerlas. Es mi genética. La gente que me ve por primera vez siempre me dice que cómo puedo jugar al fútbol".