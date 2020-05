"Me quedo con Haaland, encajaría en el Madrid"

Vuelve la Bundesliga y lo hace con un apasionante derbi Borussia Dortmund-Schalke 04. En el conjunto de Gelsenkirchen no podrá estar Omar Mascarell por una lesión.

El ex del Real Madrid, capitán del equipo ante la futura salida de Nübel al Bayern, analizó el encuentro en 'El Larguero' de 'Cadena SER' y aseguró que ficharía a Erling Haaland para su ex equipo.

"Me quedaría con Haaland, encajaría con la mentalidad del club", dijo del joven prodigio nórdico. Mascarell confesó que no ve el momento de regresar, aunque aún tendrá que esperar ocho o nueve días por una lesión.

"Estoy deseando que vuelva. En cuanto a los clubes, tenemos una sensación de alivio. A mí me quedan ocho o nueve días para volver con el equipo", explicó, antes de asegurar entender el hecho de la puerta cerrada: "Es una pena, hasta para nosotros, que no haya afición. Pero sabemos que es lo mejor ahora".

Finnalmente, habló de su capitanía y reconoció que no se ve volviendo a España a corto plazo. "Me defiendo bien con el alemán, entiendo todo y no hablo mal, pero me sorprendió mi capitanía. Todo fue porque se la quitaron a Nübel, jugará en el Bayern".