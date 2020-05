"Me quiero quedar en Roma, pero hay pérdidas... y tendrán que vender"

Aún no se sabe cuándo comenzará el mercado, pero hay jugadores que ya se preparan para hacer las maletas. Javier Pastore es uno de ellos.

En un directo de Instagram con 'Telefenoticias', el futbolista de la Roma se sinceró sobre su futuro: "Quiero quedarme en Roma, pero el club me ha puesto un signo de interrogación. Hay pérdidas y la Roma tendrá que vender'',

"Siempre lo he dicho. Me gustaría quedarme, salen muchas noticias y no sé por qué. Siempre estoy cerca de mudarme a China, Japón, Argentina o Inglaterra, todos los días tengo un nuevo club. La verdad es que no he hablado con nadie, ni siquiera con mi club, que no me dio ninguna información sobre ninguna oferta para irme'', expresó.

En la MLS, el Inter Miami de Beckham estaría interesado en contar con él. Pero Pastore, de tener que irse, lo haría posiblemente a su país natal.

''Me gustaría retirarme en Argentina con mi gente, con mi familia y amigos, que me puedan ver jugando en el campo. Me gustaría porque la aventura en Talleres fue muy corta con pocos partidos y lo mismo ocurrió en Huracán con solo seis meses, que sin embargo fueron divinos", finalizó.