"Me sacrifiqué para ser el mejor del mundo, pero lo más importante es ser buena persona"

Cristiano Ronaldo es, probablemente, uno de los deportistas con mayor fortaleza mental de los últimos años. Para poder sobrellevar esos años en la élite necesita un carácter férreo. Y el luso lo sabe. En el documental 'Parallel Worlds' de 'DAZN', el futbolista, junto con Gennady Golovkin, el mejor peso medio de la década en boxeo, repasa cómo ha cambiado su vida.

"Ambos hemos crecido en ambientes y culturas diferentes. Ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que debíamos luchar por la vida. Las circunstancias en las que uno crece curten tu carácter y personalidad. Nací en la isla de Madeira y, a los once años, el Sporting habló con mis padres. Les dijo que estaba interesado en mí, pero que tenía que marcharme a vivir a Lisboa", recordó Cristiano en su charla con Golovkin.

"Dejar a mi familia fue lo más difícil que hice en mi vida, cuando me tuve que mudar. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró y me dijo: 'Hijo, si es lo que quieres, vete'. Me fui y lloraba a diario porque les echaba de menos. Mi momento más duro fue ese, también cuando perdí a mi padre. Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran pero, ¿quién dijo eso? Todos tenemos emociones y sentimientos y hay que expresarse", añadió.

La edad no es ningún obstáculo para el '7': "El verano pasado tuve una charla en Dubái con Anthony Joshua. A los 33 años empiezas a pensar que vas cuesta abajo. Yo quiero seguir en el deporte, en el fútbol. La gente me mirará y dirá, 'Cristiano era un jugador increíble, pero ahora es lento'. Yo no quiero eso. Puedes cuidar mucho tu cuerpo, pero ese no es el problema. Depende de tu cabeza, de tu motivación y experiencia. Es lo más complicado. En el deporte puedes ganar madurez. Mira a Federer en tenis, tiene 37 o 38 años y sigue en la cima, en el boxeo también hay unos cuantos. Me he sacrificado para ser el mejor del mundo, pero lo más importante para mí es ser buena persona".

Su distracción con el boxeo

En esa charla con Golovkin, Cristiano se declaró fiel admirador del deporte de Gennady: "Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en televisión. Entre ver un partido de fútbol o ver un combate de boxeo, me quedo con lo segundo".

"No creo que hubiese podido ser un boxeador, es muy duro. Tienes que nacer para eso, tener ese don. Nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio. Agarré esa oportunidad con mis manos", recalcó el delantero de la Juventus.

"El boxeo es un poco más difícil porque estás solo cuando compites. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero luego ellos no juegan contigo, solo entrenan junto a ti. En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio diferente", deslizó.