"Me sentí solo y temí por mi abuela, no poder despedirme si fallecía"

Las cosas no han terminado de irle bien a Jasper Cillessen desde su salida del Barcelona, donde era un prestigioso portero suplente, hace un año.

Tuvo altibajos en el Valencia y por eso perdió su puesto de titular indiscutible en el equipo 'che' y lo peor llegó en 2020, cuando explotó la crisis sanitaria del coronavirus.

La pandemia golpeó duro al conjunto valencianista y Cillessen reveló a 'De Telegraaf' que se sintió literalmente solo.

"Me sentí solo, no podía hacer casi nada. Netflix fue mi mejor amigo durante muchas semanas", dijo un guardameta que, como recuerda 'AS', no tiene pareja desde hace más de un año.

"Tuve suerte de que mi madre me dejó bastante comida cuando estuvo en Valencia, una semana antes de que explotara todo", continuó, al tiempo que habló de las dificultades para salir a comprar, pues había varios compañeros de equipo y trabajadores contagiados y no debía tomar ningún riesgo.

Sin embargo, por lo que más sufrió fue por el estado de salud de su abuela, que sí que contrajo el COVID-19: "Mi abuela pasó dos semanas en el hospital y tuve miedo de que no superara la enfermedad. Además, si hubiera fallecido, no habría podido despedirme de ella por el confiamiento".