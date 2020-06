"Me sienta mal lo que Guardiola dice de España, no sé cuándo mutó su cerebro"

Guardiola, actual técnico del City, nunca ha ocultado su pensamiento político y siempre ha apostado por una Cataluña fuera de España.

Sobre eso y algunos temas más, Cañizares no dudó en hablar con 'Míster Chip' a través de Twitter. Sobre Pep, esto es lo que dijo.

"Recuerdo allá por el 92' que Guardiola nos hablaba de política de una forma muy moderada. Ahora todo es un asco, ya no nos toleramos los unos a los otros. He estado con él en la Selección y hemos llorado juntos. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo", dijo el ex cancerbero.

Por otra parte, el que fuera portero del Valencia también tuvo palabras para Koeman, del que recordó el año que estuvo en la entidad 'che': "Un día me dijo que no contaba conmigo, que me buscara equipo. Le dije que no me iba a ir, que me tendría que aguantar".

"Mi teoría es que Juan Soler llegó al club y estaba echando a gente muy válida, no lo entendíamos. Echaron a Quique Sánchez Flores de manera injusta, de lo que hacen los presidentes cuando no tienen formación futbolística. Trajo a Koeman, pero el equipo no funcionaba. Íbamos hacia abajo, caímos en Champions...", apuntó.