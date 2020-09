"Me siento a gusto en el centro de la polémica"

Neymar es querido u odiado, no tiene término medio. Su juego, de regatear, provoca a veces el enfado y el cabreo de los rivales, especialmente si el resultado es abultado.

El brasileño se sinceró en la revista oficial del club. "Un jugador rinde más si siente el apoyo de su afición, pero tengo que admitir que me siento a gusto también cuando estoy en el centro de algunas polémicas, por ejemplo, a la hora de medirme a un gran rival", explicó.

Neymar confirmó que se quedará en el PSG, lo que ha provocado la alegría de los aficionados parisinos. "Es verdad que tengo esta ambición de ganar títulos y dejar mi nombre en la historia del club. Y mi único objetivo ahora es ganar la Champions con estos compañeros. No me preocupan los éxitos individuales, sino los colectivos", añadió.

"He dado todo por este club desde el primer día. El verano pasado viví un momento triste y complicado, pero no me he rendido. Y sabía el escenario que me esperaba volviendo a los terrenos de juego. Me concentré para dar lo mejor en el campo, y luego las cosas empezaron a ir mejor", aseveró Neymar.

El brasileño expuso su deseo de cara a la temporada 2020-21. "Vivimos un momento muy distinto por la pandemia. No estábamos acostumbrados a esto. Espero que las cosas empiecen a ir mejor. Espero que el PSG gane más aún y que logremos títulos que nunca hemos conseguido para entrar así en la historia del fútbol", espetó.

"Desde mi llegada he vivido dos eliminaciones en octavos, pero creo que esto es parte del camino que hay que recorrer para convertirse en un gran club. El éxito no llega en un día y creo que estas eliminaciones, estas desilusiones y estos errores han sido importantes para aprender y hacer un grupo aún más unido. Ahora podemos decir que somos un club fuerte, un grupo concentrado en su objetivo que es volver a la final de la Champions. Si alguien dudaba de que el PSG no estaba entre los grandes, esas dudas han muerto en Lisboa", sentenció