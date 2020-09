"Me siento responsable de esta derrota"

Contra todo pronóstico, el Leeds United cayó eliminado a manos del Hull City (de Tercera División) en la EFL Cup tras una agónica tanda de penaltis que llegó tras el 1-1 al final de los 90 minutos reglamentarios.

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa no se escondió y asumió toda la responsabilidad del adiós tan tempranero de los 'peacocks' a la conocida también como Copa de la Liga Inglesa.

"Me siento responsable porque con la preparación de todo el grupo que jugó pensé que íbamos a lograr más de lo que produjimos y entonces, cuando el entrenador piensa que el equipo está en condiciones de superar al rival y no lo consigue, de algún modo se siente responsable por el déficit en el rendimiento", comenzó explicando en rueda de prensa.

"Estoy triste por habernos quedado fuera, me hubiera gustado muchísimo seguir en la competición, me entristece que hayamos sido eliminados tan temprano", aseguró el preparado argentino.

Sobre el duelo en sí, Bielsa no escondió que su equipo no plasmó sobre el césped lo que él había imaginado. "No defendimos bien, no porque nos faltara experiencia, sino porque el equipo en general no logró empeorar el juego ofensivo del oponente y no haber atacado bien no es porque no logramos imponer la experiencia de nuestros jugadores ofensivos, sino porque entre todos no pudimos crear desequilibrios", sentenció.