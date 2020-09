Zidane insiste: "Somos muchos ya, ¿para qué vamos a meter más gente?"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación para valorar el encuentro de la cuarta jornada de Liga que enfrentará al Real Madrid ante el Real Valladolid en territorio 'merengue'.

El francés comenzó hablando del rival: "Tenemos que hacer lo que venimos haciendo. Es un rival complicado y tenemos que jugar bien desde el minuto uno. Estamos en casa y queremos ganar el partido".

Cuestionado sobre si le sorprenden las críticas al VAR, después de la polémica generada tras la victoria ante el Betis, respondió: "Sí, me sorprende porque es una crítica a los aciertos. No voy a hablar de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. El resto no lo controlamos".

"No estoy enfadado por las críticas al VAR, que cada uno siga opinando, lo que digo es que se critica a los aciertos arbitrales en el VAR, nada más", añadió el galo.

También habló 'Zizou' sobre la posibilidad de que Jovic o Mayoral abandone el Bernabéu: "Es un tema económico. Hay que tener en cuenta todo, deportivo y económico, así que hasta el día 5 veremos. Los jugadores están bien aquí, es lo único que a mí me interesa".

En cuanto a la posible sanción a Pellegrini por criticar a los árbitros, declaró: "Lo siento, pero no voy a opinar sobre eso, bastante tengo con mi trabajo".

Sobre la suplencia en el último partido de Vinicius y Rodrygo, el francés respondió alto y claro a la prensa: "Estas preguntas me hacen reír. Esto es el Madrid y opinar es fácil. Pero yo estoy aquí con 25 jugadores y tenemos que decidir".

"¿Va a jugar Vinicius el 32% de los partidos y el otro el 34%? Tú preguntas, pero yo cuento con todos siempre. Y luego, unos juegan más y otros menos, pero yo, como los jugadores, quiero ganar y los jugadores deben estar preparados. Lo demás no ayuda", prosiguió.

Y añadió: "Todos quieren más continuidad y todos quieren jugar más. Vinicius está aquí para jugar todos los partidos, pero después elige el entrenador dentro de esta plantilla grande y buena. Estoy contento con él y él solo debe centrarse en eso y ya está".

¿Cuál es el estado de forma de Eden Hazard? Zidane da los detalles: "Eden está muy cerca de su punto de forma, está ya preparado, entrena con el equipo bien. Solo que no ha entrenador mucho hasta ahora, pero está entrenando regularmente. Luego veremos cómo lo vamos a hacer".

"Lo que quiere es jugar. Ha tenido un problema gordo, le ha molestado durante mucho tiempo, pero ahora parece que está bien. La temporada es muy larga y él es un profesional y lo que quiere es estar con sus compañeros y ayudar", añadió el entrenador galo.

Zidane volvió a dejar claro que para él el Real Madrid no necesita fichajes: "Tengo esta plantilla y para mí siempre son los mejores. Siempre el Real Madrid tiene los mejores. Está abierto el mercado, pero estoy muy contento con lo que tengo. Somos muchos, ¿vas a meter a más gente aquí? ¿Para qué? Ya es liante hacer un equipo porque son muy buenos todos y estoy contento con ellos".

Benzema, Jovic, Mayoral, Raúl Jiménez, Varane...

Sobre su elección a la hora de configurar el once y su apuesta por Benzema, declaró: "No es cierto que solo me guste Karim en el ataque, sino que debemos escoger lo mejor para cada partuido. Sabemos que debemos mejorar, pero debemos estar tranquilos".

También fue cuestionado el francés sobre si prefiere a Jovic o a Mayoral: "Ni te voy a contestar, aquí estamos todos y contamos todos. Después, si hay algún cambio, lo veremos".

¿Le interesa el fichaje de Raúl Jiménez a Zidane? "Nosotros tenemos esta plantilla y no sé lo que pasa fuera. Estoy centrado en los jugadores que tenemos".

Al término de la rueda de prensa, Zidane también tuvo palabras para Varane: "Tuvo un par de errores ante el City. Pero yo me quedo con la gran temporada que hizo el curso pasado y con el partido que jugó el pasado fin de semana. Nunca es fácil jugar en el Real Madrid, pero los futbolistas son seres humanos ante todo. Lo que valoro es su motivación para hacerlo bien y volver a ganar".