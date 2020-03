"Me sorprendió lo de River, pero ahora nos toca jugar"

En Argentina no se habla de otra cosa. Los futbolista de River decidieron no ponerse en riesgo por le COVID-19 y no se presentaron a jugar su partido de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán.

Mientras se estima si la organización sancionará al club, desde el eterno rival también dieron su opinión sobre la situación. Julio Buffarini comentó el plantón de River a Atlético Tucumán.

"Me sorprendió lo de River, pero son decisiones que toman ellos personalmente, como nosotros ahora que tenemos que jugar", comentó en declaraciones a 'FOX Sports'.

Aun así, el lateral aceptó que la situación es crítica: "Lo que se está viviendo en el mundo es muy preocupante. Hay que tomar todas las precauciones que se están hablando porque es algo muy serio".

Por último, el futbolista 'xeneize' aseguró que en ningún momento recibieron comunicación alguna sobre que los partidos se podrían suspender, así que viajaron según estaba previsto.

"A nosotros nadie nos contactó. Nadie nos dio una información que no teníamos que jugar", comentó al finalizar el lateral de Boca.