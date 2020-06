"Me toca los coj*** que digan que no he ganado nada"

Si hay alguien con ganas de llevarse la Coppa Italia ese es Maurizio Sarri. Así le dejarán tranquilo...

En la rueda de prensa previa al partido, Sarri se mostró molesto con sus críticos: "Me toca los coj***cuando dicen que en Italia no gané nada. Conseguí ocho ascensos en categorías muy difíciles. Sé que para los periodistas acostumbrados a hablar de Champions no es mucho, pero os aseguro que es un periplo complicado", soltó.

Quiso dejar a un lado su pasado en el Nápoles. "Estoy centrado en ayudar a los chicos a ganar algo. No pienso en lo que diga el rival, de eso no me interesa nada", zanjó.

De Laurentiis, presidente del Nápoles, se encargó de calentar la previa. El mandamás llamó "traidor" a Sarri.

Habló también sobre el disimulado papel de Cristiano en las 'semis' ante el Milan: "Hizo como el resto del equipo, perdió fuerza después de la primera media hora por la condición física".

No dio pistas sobre el once que alineará en la final y se refirió a los que están en la enfermería. "Higuaín no creo que llegue. Ramsey, veremos... Depende de lo que digan los médicos y cómo se vea él", expresó.

Y terminó sacando la cara por su equipo. "Los resultados de esta Juve son los mejores de los últimos 50 años, pero de eso nadie se acuerda", finalizó Sarri.