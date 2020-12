"Me vine al Barça porque es el club de mis sueños"

Ya sabe Dest lo que se siente al marcar un gol con el Barça. Se estrenó ante el Dinamo de Kiev en la Champions.

En una entrevista a 'AP', Dest contó cómo vivió ese momento. "No estaba nervioso para nada, solo feliz por poder jugar. Si hubiera estado nervioso no habría venido al Barça. Es tiempo de demostrar lo que llevo de dentro, de dar lo mejor de mí y de ayudar al equipo", dijo muy seguro de sí mismo.

"¿Que por qué fiché por el Barça y no por el Bayern? No fue fácil, pero este es el club de mis sueños. Por eso me decidí por los 'culés', dijo.

El técnico Ronald Koeman tuvo un papel clave en su decisión. "Me quería en el Barça y tenía un buen plan para mí aquí. Ahora mismo estoy jugando y estoy feliz. Tengo que aprovecharlo porque nunca se sabe cuándo volverás a tener la oportunidad...", analizó.

Por último, habló sobre los rumores que sitúan a Messi en el PSG. "Lo he oído también, pero no sé si es verdad o no. Espero poder jugar con él un año más, pero veremos... Todos queremos que siga, pero eso tiene que decidirlo él", finalizó.