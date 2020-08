"Me voy con la cabeza alta del club de mi vida"

Se acabó la etapa de Éver Banega en el Sevilla de la mejor manera posible, con una nueva Europa League. El argentino quiso despedirse del club de su vida con un título.

"No tengo palabras para este momento tan emotivo y un poco triste, me toca marcharme del club de mi vida. Estoy satisfecho y contento porque me voy con otro título", dijo el centrocampista en 'Movistar'.

Banega agradeció a sus compañeros por ayudarle "a cumplir este sueño". "Me voy con la cabeza muy alta. ¿Qué tiene este Sevilla? La unión y saber estar en los momentos difíciles", añadió.

"Me despido como creo que me merezco. ¿El abrazo con Lopetegui? De cariño y trabajo, pasamos muchas cosas por el año. Recuerdo que cuando bajé un poco el pistón me sacó del equipo, y me demostró que sin trabajo no se hace nada. Me hizo ponerme las pilas y se lo agradezco", sentenció un Banega feliz, pero con una sensación agridulce.