"Me voy del mejor equipo del mundo contento y orgulloso"

El ex jugador azulgrana Ivan Rakitic, contento de regresar al Sevilla, ha asegurado que con el Barcelona ha vivido los "mejores momentos de su carrera" y espera ahora celebrar su despedida.

"Fue muy lindo con el Barcelona, donde viví los mejores momentos de mi carrera de club, pero toda historia tiene su comienzo y su fin", escribió Rakitic al explicar su actual situación a sus conciudadanos croatas, según informó este miércoles la Federación Croata de Fútbol en su página internet.

"Mi futuro está en el Sevilla, con el que me unen también preciosos recuerdos. Me esperan nuevos retos", comentó el centrocampista.

Informó de que el Barça le prepara una despedida, ocasión en que "se fotografiará con los trofeos que ganó con el club en los últimos seis años".

Aunque debido al traspaso no participará en los próximos partidos de la Selección Croata contra Portugal y Francia en la Liga de las Naciones, el 5 y 8 de septiembre, respectivamente, Rakitic asegura que seguirá siendo el mismo cuando "pronto" vuelva a la Selección.

Este croata nacido en Suiza en 1988 fichó en 2011 por primera vez para el Sevilla, donde llegó a ser capitán del club y conquistó la Europa League 2014.

En el Barcelona ha ganado entre 2014 y 2020 13 títulos: una Copa de Europa, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España y un Mundiales de Clubes.

Se va lleno de orgullo por lo logrado: "Quiero dar las gracias a todos y espero que todos los 'culés' hayan disfrutado y luchado conmigo. Estoy muy contento y orgulloso de lo que he conseguido y he transmitido".

"Para mí, el penúltimo año ha sido el mejor, que luego esté la mancha de Liverpool... pero yo tuve peso en el juego y disfruté esa campaña", recordó de la 2018-19.

"Me gustaría que me recordaran como una persona humilde y alguien normal. He querido transmitir cercanía. No había mejor mañana que en la que, después del café que me tomaba en casa, me iba a la Ciudad Deportiva a entrenarme", sentenció un Rakitic que aseguró que no celebrará goles con el Sevilla por máximo respeto al Barcelona.

Ivan, eso sí, también opinó de la marcha de Leo Messi, aunque lo hizo por encima y rápidamente se centró en su adiós: "Lo que hará él o otro no lo sé. Mi salida ha ido bien. No he pensado en lo de Messi, he pensado en mi situación. La primera opción es siempre el Barça para mí, pero cada uno tiene que tomar su decisión y tener sus ideas".