Mediapro se ofreció para retransmitir la Ligue 1

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, criticó duramente a 'Canal+' y 'beINSports' por haberse negado al pago de abril de los derechos de retransmisión de la liga francesa a causa del parón de la competición provocado por el coronavirus y dice estar dispuesto a retransmitir el final de temporada.

En una entrevista publicada este jueves en el diario 'L'Équipe', Roures considera "insolidarios" a los dos canales que tienen hasta el final de esta temporada los derechos televisivos del fútbol francés, antes de que Mediapro comience su contrato, que dura hasta 2024.

'Canal+' y 'beINSports' anunciaron que no pagarán la parte del contrato a partir de abril mientras no se reanuden las competiciones. Para Roures, eso supone "aprovecharse de una mala situación general para no cumplir con un mínimo de responsabilidades".

Actualmente, los dos canales están en negociaciones con la Liga de Fútbol Profesional francesa, pero si no llegan a un acuerdo, el presidente de Mediapro asegura que está preparado para tomar el relevo aunque la competición se juegue en julio y agosto.

Roures, que indica que su empresa no ha dejado de pagar sus contratos en España y en otros países, critica también el conflicto de intereses que supone que el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, forme parte del equipo negociador, pese a que también está al frente de 'beINSports'.

El presidente de Mediapro afirma que los preparativos para el lanzamiento de su canal en Francia están dentro de los plazos acordados, pero que los podrán acelerar si finalmente difunden el final de la actual temporada.

Denuncia que 'Canal+' y 'beINSports' están actuando de común acuerdo frente a la Liga Francesa y les acusa de estar divulgando noticias falsas sobre la solvencia de Mediapro para pagar los más de 800 millones de euros anuales acordados para retransmitir los partidos de Primera y Segunda División.