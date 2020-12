Mediapro y la Ligue 1 siguen sin ponerse de acuerdo

Mediapro y la Ligue 1 siguen en pie de guerra. El acuerdo no llega y la justicia ha optado por ampliar el plazo de negociación.

La empresa que dirige Jaume Roures debía pagar antes de este sábado el segundo plazo de 152 millones de euros del contrato de difusión de la liga, que asciende a 780 millones anuales.

El mediador propuesto por el tribunal de Nanterre, a las afueras de París, aseguró que se ha dado un plazo suplementario para continuar las negociaciones, sin que por el momento se haya fijado una nueva fecha.

Mediapro, que exige una revisión del contrato ante el daño económico causado por la pandemia de coronavirus, tampoco pagó el plazo anterior, previsto el pasado 5 de octubre y que asciende a 172,3 millones.

En ese contexto, los clubes franceses, que presumían de haber logrado uno de los acuerdos televisivos más ventajosos del continente, se encuentran ahora en una situación delicada, en alguno casos, los de aquellos más vulnerables, crítica.

En el fútbol francés, ahora apuestan por rescindir el contrato con Mediapro y buscar un nuevo difusor que les permita salvar la cara.

Canal+, que hasta la flamante llegada de Mediapro era el socio histórico de la liga, se ha mostrado dispuesto a recuperar los derechos, aunque por un monto muy inferior al que prometió el grupo español.

En concreto, pone sobre la mesa una oferta de 590 millones a los que puede añadirse una bonificación de otros 100 millones si la cadena supera cierto número de abonados.

Una cifra que no termina de convencer a los presidentes de varios clubes, que contaban ya con el dinero pactado con Mediapro. Pero, vista la situación, es posible que no tengan otra alternativa.

Y eso si el grupo de Roures acepta a dejar escapar el contrato, algo que por ahora no ha dejado entrever, lo que puede complicar la salida de la crisis.

La LFP se encuentra entre la espada y la pared, puesto que su capacidad de endeudamiento también está en entredicho.

Tras haber solicitado un crédito de 224,5 millones en primavera para afrontar las primeras consecuencias del COVID-19, en octubre pidieron otros 120 millones después de que Mediapro no pagara el primer plazo del contrato televisivo.

"Si la Liga no puede lograr otro crédito, algo que no está asegurado, creo que en febrero o marzo muchos clubes no podrán pagar a sus jugadores y asalariados", indicó al diario Le Parisien el presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, representante de los clubes en el consejo de administración de la LFP.

Recordó que si en primera división los ingresos televisivos pueden representar casi el 60% del total en algunos clubes, en segunda puede llegar al 75%.

Los grandes están más a salvo, porque cuentan con otras fuentes de ingresos. En el caso del París Saint-Germain, que con un presupuesto de 660 millones de euros está muy por encima del resto, la televisión supone un cuarto de sus ingresos, mientras que para el Lyon es un quinto.