Centrocampistas valiosos en lo deportivo y en lo económico

La llave de las dos operaciones la tenía Arthur. El brasileño fue el elegido por el club azulgrana para ser el jugador que ayudaría a cuadrar las cuentas y no se ha parado hasta que se ha conseguido su visto bueno.

La Juventus tratará de construir el centro del campo a su alrededor y el ex de Gremio ya ha mandado un mensaje al club turinés, en el que aseguró que le esperan muchos desafíos después de un paso fugaz que no esperaba por 'Can Barça'.

Tanto Arthur y Pjanic no son solo jugadores valiosos a nivel deportivo, sino también a nivel económico. El club catalán necesitaba alcanzar los 124 millones de euros que tenía presupuestado en venta de jugadores, al igual que la ocurre a la Juventus. Todo esto tenía que suceder antes del 30 de junio, o sea, antes de este martes porque es el día en el que se cierra el ejercicio.

Las cuentas ya salen porque para eso han inflado el precio, como ya avanzó 'Marca', de ambos jugadores porque en tiempos de crisis ni Pjanic ni Arthur valdrían lo que ambos clubes han pagado por sus respectivos servicios. El Barça necesitaba hacer una venta.

El club catalán acordó la venta de Arthur por 72 millones de euros más diez en variables, mientras que pagará 60 'kilos' más cinco en este tipo de concepto por Miralem Pjanic, de modo que el Barcelona ha sacado 12 millones más cinco con las variables.

Por parte de la Juventus, el club italiano comunicó que la salida de Pjanic ha generado un efecto económico también positivo de 41,8 millones de euros.

La clave de la operación tiene que ver con que las cantidades que ambos clubes ingresan por los fichajes se contabilizan en el momento, por lo que tanto la Juve como el Barcelona han añadido grandes cantidades a sus cuentas a falta de pocos horas, siendo las amortizaciones el factor determinante porque los gastos por Pjanic se dividen en cuatro temporadas y se empezará a contar a partir de la 20-21.

A nivel deportivo. Pjanic aportará más en la faceta defensiva al Barcelona y la diferencia está en la edad, puesto que Arthur tiene 23 años y el bosnio 30. Al final, ambos futbolistas se han convertido en valiososos tanto deportivos como económicos.