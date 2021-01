Mejías pidió disculpas públicamente a través de una carta por la polémica fiesta

Josua Mejías ha decidido pedir disculpas públicamente a través de una sincera carta dirigida a la afición del Málaga, después de irse de fiesta en Nochevieja en plena pandemia de coronavirus y sin respetar las medidas de seguridad.

Tras conocer el club la indisciplina del jugador, el propio Pellicer confirmó en rueda de prensa que Mejías está apartado por motivos disciplinarios, lo que provocó que se quedara fuera del partido de Liga contra el Albacete. Este 4 de enero, Mejías ha acudido a sus redes sociales para mostrar su arrepentimiento.

Esta es la carta completa del jugador del Málaga:

"Queridos malaguistas:

Esta es, probablemente, la carta más difícil que he escrito en mi vida. Hace unos días cometí un error gravísimo y absolutamente inexplicable. Lo que empezó con una cena con mi círculo cercano se convirtió en unas imágenes que dañan la sensibilidad de todos en estos momentos. Soy consciente del peligro que he generado en mis compañeros, en la población en general y en mí mismo.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque al mundo entero se ha cobrado millones de víctimas. Una tragedia que solo se puede detener evitando, precisamente, lo que se ve en esas imágenes. Pido perdón a familiares, amigos, compañeros y aficionados. Quiero extender esta disculpa a todos los ciudadanos en general. A aquellos que han sufrido o sufren esta enfermedad, a sus familiares y amigos, a los sanitarios y miembros de seguridad del estado que ponen en riesgo su vida a diario para ayudar a los demás, y a todos los que se hayan podido sentir ofendidos con mi actitud.

He tenido tiempo para reflexionar. Estas palabras son totalmente sinceras. El club me ha impuesto una sanción que asumo con madurez, respeto y resignación. Este escudo es muy grande como para mancharlo con actitudes como esta. Evidentemente, esto no volverá a pasar. Ha sido un error del que he aprendido enormemente. Rezo a diario para que nadie salga perjudicado por mis acciones y para que acabe pronto la pesadilla que supone esta pandemia. Les pido disculpas".