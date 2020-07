¿Mejor que el FIFA? Así es el nuevo videojuego de Oliver y Benji que llega este verano

Allá van con el balón en los pies... y con tus manos en el mando. La serie más mítica de deibujos animados en el mundo del fútbol vuelve. Pero no a las pantallas, como se produjo hace unos meses, sino a las videoconsolas. Con 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' (el alzamiento de los nuevos campeones) se abre una nueva ventana de diversión este mismo verano.

Hace unos años ya vio la luz un juego de sus célebres protagonistas. Sin embargo, en una era de tecnología espectacular, esta nueva edición tiene visos de dar un gran pelotazo.

Con los mejores gráficos de las consolas (estará disponible para PlayStation y Nintendo Switch) y el recuerdo de una serie inmortal, seguramente hará las delicias de los enamorados de una serie que marcó la infancia de millones de niños.

Desarrollado por Namco, el tráiler del juego resulta sencillamente espectacular. Con sus clásicos Oliver Aton, Mark Lenders o Benji Price, ya se atisban algunas jugadas de alto nivel combinadas con el espectacular grafismo de la serie, que siempre fue un poco más allá del fútbol gracias a la estética de los anime.

Este 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' llegará a las plataformas el próximo 28 de agosto y desde su anuncio, algunas plataformas de venta ya permiten a los usuarios su reserva para tenerlo disponible el mismo primer día.