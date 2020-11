Los mejores futbolistas del mundo entre los 17 y los 23 años

El nuevo fútbol que nos ha dejado la pandemia del coronavirus está marcado por el miedo de clubes, entrenadores, aficionados y seleccionadores a perder a sus mejores jugadores. Un calendario 'fast food', comprimido, ha dado a los jóvenes un mayor protagonismo en las grandes ligas. Algunos de ellos, incluso, se han hecho imprescindibles.

Su talento y frescura han dado vidas extra a sus respectivos clubes en tiempos difíciles. Tanto es así que, con la inestimable ayuda de la crisis económica que ha golpeado con fuerza a la industria, muchos han pasado de ser vistos como futuros -y rentables- traspasos a pilares y estandartes de equipos en los que podrían llegar a ser, incluso, leyendas.

Con los datos de ProFootballDB, hemos intentado identificar a los cinco mejores futbolistas Sub 23 de las generaciones de 1997 a 2003, concretamente, de jugadores que a día de hoy tienen 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 años. Los criterios para establecer esta clasificación han sido su ELO y su REAP, el cual oscila entre el 1,5 y el 3,0.

Como en toda lista, la subjetividad interviene de forma sensible a la hora de valorarla. Por qué está uno y no está otro, por qué no sale éste y sí el otro. Hay algunos jugadores como De Jong, Angeliño, Chiesa, Mount, Diogo Jota, Odegaard o Koundé son suceptibles de figurar en la orla que ilustra este ranking, pero en estos momentos, según los parámetros de ProFootballDB, los jóvenes profesionales citados en este reportaje se encuentran en puestos superiores en su respectivo sector de edad.

Abajo, qué es ELO y REAP.

17 años



Son los más codiciados; el futuro mismo de este deporte pese a tener ya un papel importante en el presente. Mención especial merecen Jude Bellingham (ELO 59), recién convocado con la absoluta de Inglaterra, y Pedri (ELO 57), titular casi indiscutible para Ronald Koeman. Su ELO potencial es de 84; mayor incluso que el de chicos dos años mayor que él.

El REAP del británico (1,97) y del canario (1,8) les sitúa muy por encima de la media de los futbolistas de su edad, convirtiéndose en dos de los adolescentes más codiciados de este deporte.

Un segundo jugador del Borussia Dortmund, Gio Reyna (ELO 57), y Rayan Cherki (ELO 45) son también indispensables para sus respectivos equipos, como lo empieza a ser Yunus Musah (ELO 54) en el Valencia de Javi Gracia. El ghanés de origen estadounidense disputó 87 minutos en la goleada ante el Real Madrid (4-1).

18 años



Pese a su inoportuna lesión, que le tendrá cuatro meses en el dique seco, Ansu Fati (ELO 61, 1,9 REAP) se ha erigido como el nombre propio de una generación que tiene grandes esperanzas puestas en otros dos futbolistas que comparten vestuario en Rennes: Jérémy Doku (ELO 65, 1,9 REAP) y, por supuesto, Eduardo Camavinga (ELO 65, 2,1 REAP).

También en la Ligue 1 está brillando con luz propia Adil Aouchiche (ELO 55), canterano del Paris Saint-Germain al que pocos ven mucho más tiempo en el Saint-Étienne pese a llevar solo diez partidos en el equipo. Tiempo más que suficiente para que el galo haya marcado dos goles y dado una asistencia.

En España, Ander Barrenetxea (ELO 55) está haciendo méritos para llamar la atención de Luis Enrique. Al delantero de la Real Sociedad le han bastado cinco convocatorias con la Sub 19 para dar el salto definitivo a la Sub 21. Con un REAP de 1,7, raro sería que no estuviese entre los elegidos para disputar los Juegos de Tokio.

19 años



Tiene suerte Mikel Arteta de contar en sus filas con un futbolista como Bukayo Saka (ELO 73), que apunta a convertirse en uno de los más desequilibrantes de la Premier League. Más asentado en su equipo, el Manchester United en este caso, está Mason Greenwood (ELO 68), un fijo para Ole-Gunnar Solskjaer y autor de uno de los cinco goles ante el RB Leipzig en Champions.

En LaLiga, Takefusa Kubo (ELO 63) está demostrando con su cesión al Villarreal por qué se fijó en él el Real Madrid pese a ser el único de este selecto grupo de jugadores cuyo REAP no supera el 2,0 (1,9). El japonés espera, a buen seguro, seguir los pasos de un Rodrygo Goes (ELO 65) que empieza a hacerse hueco en los planes de Zinedine Zidane.

Pero es el Mónaco el que, si nos atenemos a la analítica avanzada, esconde una verdadera joya'. Se trata de Benoît Badiashile (ELO 70), un poderoso central de 1,94 de estatura que lleva dos temporadas a un nivel sobresaliente en el Principado. Su REAP es de 2,2; su ELO potencial, de 86. Lleva dos goles y una asistencia en diez partidos y está siendo titular en todos ellos.

20 años



En este escalón encontramos a los primeros futbolistas que han dejado definitivamente atrás la vitola de promesas y son ya verdaderos referentes a nivel mundial. Poco se puede decir de Erling Haaland (ELO 81, REAP 2,4), Jadon Sancho (ELO 80, REAP 2,3) o Alphonso Davies (ELO 82, REAp 2,3) que no se haya dicho ya.

Junto a ellos se codean ya dos estrellas emergentes del fútbol británico y español. Ferran Torres (ELO 76, REAP 2,3) ha encontrado acomodo como '9' en el City de Guardiola, destapándose como un goleador bastante fiable y ganándose a pulso la confianza de Luis Enrique en la selección española.

Lo mismo le ocurre a Vinicius (ELO 71, REAP 2,0) en el Real Madrid, del que es el segundo máximo goleador (tres), por detrás de Karim Benzema (seis), esta temporada. El mal momento general del conjunto blanco, sin embargo, parece eclipsar sus actuaciones y todo el talento que -a la vista está- atesora en sus botas.

21 años



Aquí hablamos ya, directamente, de estrellas mundiales. Kylian Mbappé (ELO 90) es el principal abanderado de una terna de futbolistas cuyos traspasos están valorados -o lo estarán en un futuro- muy por encima de los 100 millones de euros. Kai Havertz (ELO 88), el fichaje más caro del verano postpandemia, es el mejor ejemplo.

También lo es Joao Félix (ELO 79), el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid, que ha empezado a desplegar todo su fútbol para alegría de Diego Pablo Simeone. Gianluigi Donnarumma (ELO 87) promete llegar a ser uno de los mejores -si no el mejor- porteros del mundo en un breve periodo de tiempo.

Por su parte, Matthijs De Ligt (ELO 85), uno de los mejores productos de la factoría de talento que es el Ajax, es ya un pilar fundamental de la Juventus de Turín. Su cláusula de rescisión de 150 millones, de ejecutarse en algún momento, arrebataría a Harry Maguire el honor de ser el defensa por el que más dinero se ha pagado jamás.

22 años



Los logros del Liverpool de Jürgen Klopp en las pasadas dos temporadas no se entenderían sin Trent-Alexander Arnold (ELO 83). Pese a jugar como carrilero, el joven internacional inglés ha sido el verdadero 'playmaker' del equipo de Anfield desde que el alemán le diese una titularidad de la que solo ha conseguido apartarle una de las muchas lesiones que azotan al conjunto 'red'.

En su misma posición juega un viejo conocido de LaLiga, Achraf Hakimi (ELO 81), sin el que el sistema de Antonio Conte no funcionaría de la misma forma. En Leipzig, los aficionados empiezan ya a deshojar la margarita del futuro de Dayot Upamecano (ELO 80). El central francés, uno de los grandes argumentos de la Francia de Deschamps de cara a la Eurocopa, es objeto de deseo de medio continente.

En Lyon les ocurre lo mismo con Memphis Depay y Houssem Aouar (ELO 84). El interior zurdo francoargelino ha sido relacionado con Liverpool, Juventus, Real Madrid o Chelsea y ya disputó hace un mes su primer partido con los ‘Blues’. Tampoco están tranquilos en Granada con Yangel Herrera (ELO 79), al que ProFootballDB vaticina un ELO potencial de 85 tras su reciente estado de forma.

23 años

Cerramos esta recopilación de talento con el 'top 5' de jugadores que ya han alcanzado o están a punto de alcanzar su cénit deportivo. Destaca especialmente un español, Mikel Oyarzabal (ELO 88), 'Pichichi' provisional de LaLiga y estandarte de una Real Sociedad que pugna por el liderato cuando está a punto de cumplirse un cuarto del campeonato.

Marcus Rashford (ELO 85) y Lautaro Martínez (ELO 85) son, al igual que el vasco, los mayores generadores de peligro de Manchester United e Inter de Milán. El compromiso social del inglés y su regularidad con los ‘red devils’ hablan por sí solos de su madurez, como el haber capitaneado al equipo más de una vez la temporada pasada.

No están tan contentos en Old Trafford con Donny van de Beek (ELO 82), prácticamente inédito desde que abandonó el Johann Cruyff Arena. Su rendimiento, sin embargo, le otorga un REAP de 2,0 y un ELO potencial de 89. En la otra punta de la ciudad, Gabriel Jesus (ELO 81) ha demostrado ser el prototipo de delantero polivalente y maleable que Pep Guardiola ansía y necesita para que su sistema de juego carbure.

QUÉ ES EL ELO

El ELO es un valor legado del ajedrez aplicado al fútbol para determinar el nivel de un futbolista. El ELO se calcula teniendo en cuenta variables como la dificultad de los compromisos, rivales, competiciones, impactos en momentos de máxima presión, goles y asistencias decisivas, jugadas clave, contribución ofensiva, defensiva... A cada concepto se le otorga una puntuación y se va determinando con la actuación del protagonista. Hay unos puntos en liza y se trata de arrebatarlos al rival. Cuanto más alto es el ELO, más alto es el nivel de un futbolista. El ELO de un equipo, pues, se calcula a través de sus jugadores. Este valor premia la regularidad y el rendimiento sostenido, aunque se revise y actualice de forma continuada.

Preguntas frecuentes: ¿y por qué Davies tiene +80 de ELO y no, por ejemplo, Fede Valverde? En este caso, a Davies le ayudan los éxitos recientes del Bayern, así como ser un futbolista destacado en su demarcación, la de lateral izquierdo, mientras que Fede Valverde, a pesar de su rendimiento fabuloso, aún no figura entre mediocentros 'top' a nivel mundial. También Davies, el curso pasado, fue más veces titular (37) que Valverde (30), por lo que ha podido corroborar sus métricas de forma más continuada.

La edad también interviene decisivamente en la valoración de un futbolista. Jugadores de temprana carrera, como por ejemplo Ansu Fati, a pesar de su alto impacto en el juego del Barcelona, requieren de una trayectoria más prolongada y sostenida para alcanzar puntuaciones más elevadas, pues de momento solo ha jugado 43 partidos con el Barcelona y 23 como titular.

QUÉ ES EL REAP

El REAP marca el valor de un futbolista comparado con su sector poblacional histórico (jugadores de la misma edad, posición y campeonato). A partir de esos dos puntos, se puede establecer un nivel del futbolista. Los valores más altos oscilan del 1.5 al 3. Con esta métrica se determinan los jugadores más interesantes en una franja de edad y con la posibilidad de fragmentar por demarcaciones. El REAP, con el componente histórico, es un factor fundamental para visualizar el potencial de un jugador, en el que también intervienen los eventos de juego registrados por un jugador a lo largo de un encuentro de fútbol de manera acumulada.