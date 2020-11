Las mejores parejas de porteros en las grandes ligas

La de portero es, probablemente, la posición más delicada del balompié. Un guardameta de garantías es la piedra angular, la base de la columna vertebral de todo gran proyecto. La inversión de los grandes clubes de Europa para reforzar la defensa de sus tres palos se ha disparado en los últimos años, convirtiéndolo en uno de los puestos más cotizados. Sus errores se pagan cada vez más y más caros. Que se lo digan, si no, a Kepa Arrizabalaga.

El español, relegado a la suplencia nada más iniciar su tercera temporada como jugador del Chelsea, es el ejemplo perfecto de la vital importancia que ha adquirido la captación del portero en el fútbol actual. Edouard Mendy, cuatro veces más barato, le ha ganado la partida en cuestión de pocas semanas, demostrando una vez más que no siempre existe una relación directa entre el precio de un jugador y su rendimiento.

No están tan de acuerdo con esta afirmación, sin embargo, los aficionados del Liverpool. La lesión de hombro de Alisson Becker -ya recuperado de la misma- y la sonrojante goleada sufrida a manos del Aston Villa (7-2) puso en el ojo del huracán a otro español, Adrián San Miguel, sobre quien ya planeaba la sombra de la duda tras su actuación frente al Atlético de Madrid en la pasada Liga de Campeones.

Durante los cinco encuentros que estuvo de baja el brasileño, el canterano bético encajó once goles y cometió varios errores de bulto, también en el derbi ante el Everton (2-2), que relegaron al olvido el buen rendimiento que ofreció el curso pasado. Entonces, con él sobre el césped, el Liverpool conquistó la Supercopa de Europa e hizo pleno de victorias en los primeros once partidos de la Premier League, allanando así el camino al título.

A sus 33 años, sin embargo, la afición 'red' ha empezado a cuestionarse si el andaluz, que llegó libre a Melwood tras finalizar contrato con el West Ham United, ostenta el nivel deseable para ser la alternativa de un guardameta, Alisson, considerado el mejor del mundo tras recibir el Premio Yashin en 2019. La analítica avanzada de ProFootballDB arroja una notable diferencia de 30 puntos de ELO entre ambos.

Pero el brasileño (88) y el español (58) no forman, ni de lejos, la pareja de porteros más dispar en cuanto a rendimiento. Al menos, no en las cinco grandes ligas, donde la palma se la llevan Lucas Hradecky (85) y Niklas Lomb (38), del Bayer Leverkusen. El ejemplo perfecto de equipo que apuesta claramente por un meta -teóricamente- titular y un reserva de nivel medio y -de esto hablaremos más adelante- hasta de distinto perfil.

Lo mismo ocurre con Kasper Schmeichel (87) en el Leicester City, Yan Sommer (87) en el Borussia Mönchengladbach o Rui Patrício (88) en el Wolverhampton, los tres porteros de mayor nivel respecto a sus competidores por el puesto. En LaLiga, la diferencia más notable la ostenta David Soria (81) sobre Leandro Chichizola (50) en el Getafe, seguido de cerca por Rui Silva (77), del Granada, y Thibaut Courtois (87), indiscutible en el Real Madrid de Zinedine Zidane para desgracia del joven Andriy Lunin (57).

El internacional Sub 21 español Josep Martínez (58) tendrá que esperar su oportunidad para deslumbrar a Julian Nagelsmann, del RB Leipzig alemán, y disputarle el puesto a Péter Gulácsi (89). Llama la atención el caso del Olympique de Marsella, donde el mítico Steve Mandanda (83) permanece inamovible bajo palos desde 2007 -exceptuando la temporada que jugó en el Crystal Palace- a sus 35 años. Su suplente, Yoan Pelé (46), de 38, lleva cuatro temporadas esperando su turno.

Esta ha sido durante años la configuración -llamémosla así- favorita de las porterías de los clubes europeos: un titular de nivel top' y una joven promesa o figura curtida siempre lista y dispuesta a ocupar su lugar cuando el entrenador lo precise, ya sea por lesión, sanción o rotación. Una fórmula que no ha tenido éxito en Stamford Bridge, lo que permitió a Willy Caballero (58) desplazar a Kepa en más de una ocasión el año pasado.

El buen hacer del argentino de 39 años, sin embargo, no bastó para convencer a Frank Lampard, que pidió a la cúpula 'blue' el fichaje de un portero que compitiese de igual a igual con el vasco (78). Podría decirse, incluso, que lo consiguió. Con la incorporación de Edouard Mendy (77), el Chelsea cuenta, de acuerdo a los datos, con la portería más igualada y equilibrada entre todas las de la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A y LaLiga.

Un vuelco total a la filosofía tradicional de la que ya hacían gala otros clubes de la élite futbolística del continente. En el Lens francés, de hecho, es Jean-Louis Leca (70) quien está jugando por delante de Wuilker Faríñez (71), obligado a disputar algún que otro partido con el equipo reserva para mantenerse en forma. Yassine Bounou (74) se ganó a pulso la confianza de Julen Lopetegui en el Sevilla tras la lesión de Tomas Vaclík (79) el curso pasado. Ahora, el marroquí juega en Liga y el checo en Champions.

En la capital de Andalucía, de hecho, está la pareja de cancerberos más equilibrada -a nivel de analítica de datos- del campeonato español; la formada por Joel Robles (69) y Claudio Bravo (66), siendo el chileno el de menor ELO y más edad, pero también el preferido de Manuel Pellegrini en el Real Betis. Huesca y Osasuna cuentan también con sendos tándems bajo palos que podrían alternarse perfectamente en el once, aunque Andrés Fernández (65) y Sergio Herrera (68) cumplen, de momento, su papel protagonista.

Pero de poco sirve limitar el análisis de los porteros a su ELO, sobre todo cuando su figura ha cobrado una relevancia casi total en el juego. En el fútbol actual, el perfil de un guardameta debe ajustarse lo máximo posible al equipo. De ello puede depender, incluso, el correcto funcionamiento de la construcción del juego; especialmente el de aquellos que apuestan por iniciar las jugadas en zona defensiva, como el Manchester City de Pep Guardiola.

Para tratar este asunto volveremos al ejemplo de Adrián San Miguel. El sevillano llegaba a Melwood tras el adiós de Simon Mignolet y después de haber disputado apenas cinco partidos -ninguno de Premier- con el que había sido su club durante siete temporadas, el West Ham United. Si nos atenemos a sus métricas de la temporada 2017-18, en la que jugó 22, ni siquiera se acercaba al tipo de portero que es Alisson Becker, un guardameta con una gran salida de balón.

Sin embargo, los radares comparativos del ex del Betis -y esto es lo verdaderamente apasionante de este asunto- cuentan una historia bien distinta: la de un cancerbero ya veterano que logró adaptarse en tiempo récord a una situación competitiva extrema y a un sistema de juego antagónico al que estaba acostumbrado. De registrar unos datos de distribución bastante pobres en Londres, Adrián pasó a casi calcar las métricas del titular del Liverpool. El mejor del mundo.

Este curso, sin embargo, la percepción ha cambiado. La visión generalizada es que Adrián ofrece un rendimiento destacable en el uno contra uno, pero sufre de lo lindo a la hora de mover con rapidez el balón con sus pies, especialmente cuando se encuentra bajo la presión de los atacantes rivales. Situaciones que Alisson, retrato casi perfecto del portero moderno, afronta con soltura.

Tras sus últimas actuaciones, la prensa británica no dudó en destacar que, en sus 23 partidos como 'red', el español ha cometido cinco errores que han terminado en gol del equipo rival; los mismos que su compañero en 96. Un análisis correcto aunque, quizás, precipitado y poco equilibrado. Al fin y al cabo, el internacional por Brasil no deja de ser el segundo futbolista más caro de la historia en su posición. Por Adrián no se ha pagado un solo traspaso todavía.

Obviamente, Jürgen Klopp dio luz verde a su fichaje a sabiendas de que su juego de pies no era siquiera parecido al de Alisson, uno de sus ojitos derechos. Un hándicap que el andaluz, con sus defectos y virtudes, supo solventar en gran medida con altas dosis de trabajo y disciplina. En la gran mayoría de los casos, sin embargo, los suplentes apenas cuentan con un puñado de amistosos y partidos de Copa para probar su valía.

En los tiempos que corren, la inversión realizada en un guardameta cobrará aun más importancia si cabe. Cuanto mayor sea esta, mayor será también el riesgo que asuma el cuerpo técnico en caso de lesión (Alisson) o crisis de confianza (Kepa) de su principal opción. Cuanto más se asemeje el nivel y el estilo de juego de los dos -o tres- que compitan por el puesto, por contra, menor será la sensación de inseguridad.

¿Cuál es, entonces, la combinación de porteros más ventajosa para un club? Es difícil establecer la correcta con seguridad. Confianza en uno mismo, resiliencia y capacidad de adaptación, eso sí, se antojan ingredientes esenciales.