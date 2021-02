Mel aseguró que los minutos sobre el verde "le vienen muy bien" a Jesé

Después de sumar tres derrotas consecutivas, la UD Las Palmas volvió a ganar. Lo hizo ante el Cartagena este sábado y el entrenador 'amarillo', Pepe Mel, analizó con satisfacción el triunfo en la rueda de prensa posterior.

"Los avatares del juego han sido a favor nuestro porque hemos conseguido un penalti a favor y luego el segundo gol con una buena salida de balón. En este partido, de inicio, se nos ha puesto de cara", reconoció el técnico.

"Le hemos dado minutos a Jesé porque pensamos que hay que ir introduciéndole, ya que no hay nada mejor que dar minutos en un partido que vas ganando. Los minutos le vienen muy bien. Está contento y, ahora, a seguir preparando el partido de Castellón", agregó.

Por último, explicó el cambio de Araujo al descanso. "Me dijo que estaba muy cansado, muscularmente se veía mal y, entre la tarjeta y que el futbolista no se encontraba muy bien, era absurdo que siguiera. Lo mejor era reservarlo y poner a un compañero. Es de agradecer que un jugador, cuando no está bien, lo diga, porque si se calla, hubiera sido peor, nos hubiera perjudicado", concluyó.