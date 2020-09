Mel espera que le traigan a un delantero y a un centrocampista o central

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, reconoció la dificultad del partido ante el Real Zaragoza en el estadio La Romareda, que supondrá el estreno del equipo maño en la presente edición de LaLiga SmartBank mientras espera dos fichajes antes del cierre de mercado.

El técnico madrileño admitió que el partido de La Romareda será "complicado", pero recordó que su rival ha disputado el mismo número de encuentros que Las Palmas -sumando los amistosos- porque los amarillos solo pudieron afrontar un test serio de pretemporada, ante el Tenerife.

"El Zaragoza ha jugado los mismo partidos que nosotros, tres cada uno, con la diferencia de que, en nuestro caso, dos de ellos teníamos tres puntos en juego. Es un rival complicado que ya demostró el año pasado que hay que contar con ellos", indicó.

Mel se refirió a varios nombres propios de la plantilla que dirige, entre ellos al central argentino Tomás Cardona, quien regresa a la convocatoria tras perderse el partido ante el Fuenlabrada en Gran Canaria (3-3). "Se tiene que adaptar a nuestro fútbol porque la principal diferencia que ha notado es la velocidad del juego", explicó.

Preguntado por el colombiano Juanjo Narváez, titular indiscutible la pasada temporada con Las Palmas y fichado por el Zaragoza tras rescindir este verano con el Betis, dijo que habló con él cuando tomó esa decisión y espera "que haya acertado".

En cuanto al mercado de fichajes, a poco más de diez días para que se cierre el plazo, Mel insiste en que primero tienen que solucionar el capítulo de salidas para liberar fichas. En el caso de la llegada de Jonathan Silva, cedido por el Almería, no hay ese problema al ser Sub 23. El lateral izquierdo brasileño no fue convocado para Zaragoza por su inactividad.

Mel confía en la dirección deportiva que encabeza Luis Helguera y espera que lleguen dos jugadores más: un delantero y un mediocampista o un defensa central.

Preguntado por Íñigo Ruiz de Galarreta, traspasado al Mallorca y al que el club bermellón parece buscarle nuevo destino, Mel dijo que no tiene noticias de que el futbolistas vasco pueda salir, pero no es el perfil del jugador buscado: "Nuestros tiros no van por ahí, hay otras posiciones prioritarias", aseguró.