Melero afirmó estar acostumbrado a jugar sin público

El coronavirus trastocó el mundo del fútbol. Entre otras cosas, hizo que el público desapareciera de las gradas. Y, aunque parecía imposible, los jugadores ya se han acostumbrado a jugar en un campo totalmente vacío.

"Me gustaría decir que no me he acostumbrado porque a nadie le gusta esta situación. No es la idónea y a todos nos gustaría jugar con público, pero te tienes que adaptar a las circunstancias y a la situación que toca", dijo Melero en una entrevista con 'EFE'.

"De momento se va a empezar a jugar así y ojalá la situación cambie y podamos volver a tener afición pronto", señaló el futbolista del Levante, que reconoció que entiende el estricto protocolo que ha marcado LaLiga para poder retomar la competición.

El futbolista del Levante comentó que el organismo presidido por Javier Tebas "pone esas medidas con razones de peso", aunque en ocasiones "parezca que hay alguna excesiva", pero indicó que es la única forma de poder jugar a fútbol cada fin de semana.

"A nadie nos gusta cambiarnos casi en el césped y sin tener tu vestuario, pero va a ser para todos igual. ¿La otra alternativa cuál es? ¿No jugar los partidos? Todo el mundo prefiere jugarlos aunque sea de esta manera. Hay que ser conscientes de la situación a nivel mundial y que es lo que toca de momento", explicó.

Melero también mostró su deseo de que "se pueda completar la temporada y que no haya ningún parón" y que la situación "vaya a mejor en general en la sociedad", aunque pronosticó que el curso 20-21 "será diferente" tras haber tenido una pretemporada más corta y que se podrá jugar en Navidad.

"Lo vimos en Segunda División la temporada pasada que hay situaciones injustas para algunos equipos, pero hay que saber jugar con eso y que no seamos los más perjudicados. Hay que cuidarse al cien por cien sabiendo que no existe riesgo cero", finalizó.