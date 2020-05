Méline Gerard, en contra de reanudar la competición

La guardameta francesa del Betis Femenino Méline Gerard quiso repasar la actualidad de la temporada y del conjunto verdiblanco en unas declaraciones concedidas a 'Cours de Foot'.

La portera quiso comenzar hablando de la situación que se está viviendo en España debido a la pandemia de coronavirus: "En España estamos muy afectados. Aquí el Gobierno es el que decide la política a implementar. El Gobierno y el Ministro de Salud no están de acuerdo en reanudar la competición y yo me uno a ellos".

"Es cierto que como jugadoras nos gustaría terminar la competición y echamos de menos el fútbol, pero parece apresurado. Si España tiene una segunda ola sería un problema financiero muy difícil. Cada país hará lo que quiera pero puede depender de las personas afectadas, hospitalizadas y la cantidad de casos", añadió.

Además, explicó sobre el posible regreso de la Primera Iberdrola: "Creo que lo más razonable es no reanudar. Aquí podemos salir una hora de casa para hacer compras, com mascarilla, no pueden ir a ver a sus familias. En España el confinamiento es más estricto".

"Poco a poco en condiciones bastante atípicas, con distancias a respetar, mascarillas y guantes. La economía se está recuperando lentamente, no estamos en contención total", explicó.

Y añadió: "Es cierto que si se reanuda todo y empieza una nueva ola para empezar de nuevo un encierro es tiempo perdido. Deberíamos ir despacio y no correr ningún riesgo. Nosotros no somos los que decidimos. Creo que mientras no haya vacuna es complicado".

"A las jugadoras no se les ha preguntado. Para mí como portera no tendría problemas, sólo estaría con mi entrenador de porteras y una segunda portera. Las jugadoras de campo, sin embargo, parece complicado que no tengan contactos", sentenció Gerard.