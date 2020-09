¿Por qué Depay solo es 'Memphis' en su dorsal?

¿Por qué Depay no lleva su apellido en la camiseta, sino su nombre? Su padre les abandonó a su madre y a él cuando el pequeño Memphis contaba con apenas cuatro años de edad, lo que le dejó marcado y por lo que guarda un profundo rencor a su progenitor. Hasta tal punto, de omitir su apellido en el gran escaparate que es el fútbol.

Sin embargo, debe haber algo más, una historia turbia que el futbolista no quiere sacar a relucir, porque no busca la compasión de la gente, en sus propias palabras, tal y como explicó a diversos medios británicos, como la 'BBC' o 'The Sun', tras fichar por el Manchester United en el verano de 2015.

Memphis Depay sempre ha asegurado no tener relación ni con su padre, de origen ghanés, ni con nadie de su familia paterna, porque el abandono del hogar familiar es algo que "nunca le perdonaré", como ha dicho en varias entrevistas en el pasado.

Reniega de su apellido, al menos omitiéndolo de sus dorsales, y ha declinado los intentos de retomar el contacto que su padre ha intentado recientemente. Él dice haber rehecho su vida y ser feliz ahora. "No hay sitio para él", declaró entonces, una afirmación que sigue manteniendo.

Es un caso que recuerda en cierta medida al de Mario Balotelli, dado en adopción por sus padres cuando era un niño por no poder ocuparse de él, y quienes, una vez saltó a la fama como futbolista, no dudaron en tratar de retomar el contacto, perdido desde 1993. El futbolista los acusó de querer lucrarse a su costa y se desentendió de ellos.

Ahora, Memphis Depay está viviendo una segunda edad de oro. Su estrella brilló con fuerza en la Eredivisie, y pareció apagarse en el Manchester United, solo para volver a resplandecer en el Olympique de Lyon y en la Selección Neerlandesa, hasta tal punto que parece tener las puertas del Barcelona abiertas de par en par.