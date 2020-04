Mendieta desvela cómo se gestó su fichaje por el Barça

Gaizka Mendieta llegó a ser el jugador español más caro de la historia, pero no logró en la Lazio el rendimiento que mostró durante tantos años en el Valencia. El Barcelona lo rescató.

"La Lazio me dijo que escuchara ofertas y llamó Van Gaal. Fue todo muy rápido. Después de un año difícil en la Lazio, cuando me llamó el Barça no tenía mucho que pensar", dijo en un directo de Instagram. Sus palabras las recoge 'Marca'.

Fue al Barcelona como cedido. Luego inició una etapa de cuatro temporadas en el Middlesbrough, hasta su retirada con 33 años. "Fuimos víctimas de una época de cambios. Teníamos la esperanza de lograr la Champions, hubo un penalti contra la Juve que no pitaron. Fue un partido que pudimos ganar pero que se nos fue", lamentó el ahora embajador de LaLiga.