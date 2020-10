Mendilibar alabó al Cádiz, "el mejor equipo en lo que ellos hacen"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, señaló este jueves que el Cádiz, su rival en la octava jornada en el partido que disputarán este viernes en Ipurua, es el equipo de Primera División que ahora mismo "tiene más claro lo que tiene que hacer".

"En lo que ellos hacen -remarcó Mendilibar- para mí son los mejores. Les hacen poco peligro y ellos no necesitan mucho para hacerte gol".

El entrenador vizcaíno alabó, en la rueda de prensa previa al encuentro, su estilo de juego, del que dijo que "es bastante sencillo lo que hacen. Juegan un 4-4-2 clarísimo. Es un fútbol muy simple, pero muy acertado también".

El hecho de que su preparador, Álvaro Cervera, lleve ya varias temporadas al frente del equipo supone para Mendilibar un plus, puesto que el Cádiz es "un grupo ya hecho".

El técnico de Zaldibar considera que la fórmula que tiene que emplear el Eibar para derrotar al Cádiz pasa por "hacer más peligro, más ocasiones y tener más área contraria" de la que han tenido hasta ahora. "Finalizar más es lo que tenemos que mejorar", explicó Mendilibar.

Asimismo manifestó que el hecho de que tras la disputa de cuatro jornadas en Ipurua el equipo todavía no haya ganado en su feudo, dado que tiene un balance de dos empates y dos derrotas, no le obsesiona. "Yo no pienso en no haber ganado. Sabemos que la primera victoria llegará, no sabemos si llegará este viernes", dijo Mendilibar, quien agregó que siempre piensa en lo mismo, "que lo hay que hacer es sacar cerca de 40 puntos para salvar la categoría y da igual dónde".

Mendilibar reconoció que ahora mismo al Eibar le está costando más puntuar en su casa. "También hemos hablado de eso, de la falta de público en los estadios. Eso da más igualdad y ya no es tanta la ventaja del equipo de casa", señaló el entrenador azulgrana.

También informó de que ha convocado para el partido contra el Cádiz a Pedro Bigas, que está recuperado de sus molestias, que le apartaron las dos semanas anteriores del equipo y confirmó que José Recio sigue su proceso de recuperación y no llegará a tiempo para el encuentro de este viernes.

La principal sorpresa en la convocatoria fue la no presencia de Pedro León, que sufre un traumatismo costal acompañado de fracturas costales, según el parte médico publicado por el club.