Mendilibar aprobó al Eibar en La Cerámica pese a la derrota

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, afirmó en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en Villarreal por 2-1 que se marchaban de La Cerámica con mejores sensaciones que resultado.

"Me ha gustado el equipo y creo que pudimos salir con un resultado mejor, aunque es verdad que el Villarreal también lo ha merecido porque ha trabajado y arriesgado. Han puesto de su parte para ganar", indicó.

"No hemos tenido miedo. Al principio ellos han hecho peligro, pero no nos hemos echado atrás y hemos seguido igual, hemos tenido el valor de defender arriba y aguantar los noventa minutos presionando y peleando", indicó el técnico vasco

También explicó que era difícil competir con el calor que hacía. "El que decide los horarios no ha estado acertado", indicó Mendilibar, quien no se pronunció sobre la jugada en la que se pidió la expulsión del meta local, Sergio Asenjo, al argumentar que no la había visto bien.

Sobre sus cuatrocientos partidos como entrenador de Primera División, indicó que no sabía que cumplía este registro. "Trabajo para poder hacer lo que me gusta y espero hacerlo muchos años más", concluyó.