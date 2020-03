Mendilibar echó la culpa a los errores propios

Después de caer de manera sorprendente ante el Mallorca el sábado, el Eibar tropezó en casa ante la Real Sociedad en el aplazado y queda en una situación complicada en la tabla clasificatoria.

Para José Luis Mendilibar, la diferencia en el partido ante los realistas estuvo en los errores que cometió el Eibar. "Los errores han marcado el partido. Al final, ellos han aprovechado el penalti, que ha venido de un balón perdido por nosotros. Luego, nosotros hemos perdido otro balón en nuestro campo y ellos han aprovechado para hacer el 2-0. Nosotros hemos desaprovechado el primer penalti, hemos acertado con el segundo y ahí nos hemos quedado. Pienso que el juego ha sido parejo, pero el que ha aprovechado las ocasiones ha ganado", dijo en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

El entrenador 'armero' reconoció que no pueden tener esas pérdidas si quieren salvarse y lamentó que el partido haya sido parejo y no hayan podido puntuar. "Ha sido un partido parejo, queriendo jugar los dos equipos en campo contrario, sin querer perder el balón en campo propio. Creo que la Real ha aprovechado sus ocasiones y nosotros no hemos aprovechado las dos acciones claras que hemos tenido", continuó.

Finalmente, el entrenador del Eibar valoró la calidad de la Real Sociedad: "Ellos, aunque les domines, su defensa está siempre muy adelantada, no se hunden ni se meten en su campo y eso quiere decir que no es fácil llegar para rematar".