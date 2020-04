Mendilibar le quita poder a la FIFA y la UEFA por los contratos

El entrenador del Eibar ha estado manteniendo una charla con Abelardo Fernández para la Federación Gallega de Fútbol y ha hecho hincapié en los contratos de los jugadores.

"Los contratos terminan el 30 de junio, no sé cómo será eso de que si la FIFA y la UEFA Dicen que el contrato termina cuanado acabe la temporada... Eso lo tendrá que decir un juez. No creo que lo pueda decir la UEFA o la FIFA", opinó.

Sobre volver a todas las competiciones, Mendilibar lo veo muy difícil, al menos en torneos europeos, porque todos los países no van a la par en la lucha contra el COVID-19.

"No es solo nuestra liga, son todas las demás. No todos los países van al mismo ritmo con esta enfermedad. Será muy complicado compaginar todo para que luego puedan jugar la Champions y la Europa League", continuó.

Para acabar, Mendilibar dijo que está poco metido en el fútbol y que prefiere no hacer planes: "Tenemos tanto desconocimiento de qué es lo que va a pasar. Empezar a hacer planes sin saber a ciencia cierta nada no me gusta. Estoy menos metido en el fútbol que si fuese una pretemporada".