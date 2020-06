Mendilibar no apoya el cambio de estadio del Madrid

LaLiga ya ha regresado y al Eibar le tocará jugar en el Alfredo Di Stéfano frente al Real Madrid. Mendilibar pensaba que era muy complicado que volviera la competición, según comentó en 'El Larguero'.

"El fútbol sin público no es fútbol. Desde hace tiempo, el aficionado importa poco y después de esto no importa nada", opinó.

En cuanto a la vuelta, Mendilibar denunció que nadie se ha preocupado por la opinión y el punto de vista de los entrenadores: "No nos han consultado. A los médicos creo que los han callado. Se nos ha impuesto volver a jugar".

Con la regla de los cinco cambios, el vasco lo comparó con una partida de mus: "Pasamos de los tres a los cinco, de los contratos del 30 de junio. yo no sé si para de nuevo por un rebrote cómo se decidirá... Es como cambiar la reglas".

Mendilibar no aprobó el cambio de estadio del Madrid: "Creo que eso no se permite. Si das un estadio al principio de temporada, creo que no está bien cambiar el escenario".