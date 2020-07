Mendilibar no entiende de partidos tranquilos... ni por ser el último

El entrenador de la S.D. Eibar, José Luis Mendilibar, dijo este sábado que cree que es una buena oportunidad para "sacar algo" ante un Villarreal superior en plantilla y confía en que imperen las desiguales trayectorias de ambos equipos, con un conjunto castellonense que ha perdido dos partidos seguidos y un Eibar en inercia triunfadora tras ganar las dos jornadas anteriores.

"Llevamos muy buenos números fuera de casa desde que se ha reanudado la competición y seguro que tendremos oportunidades de hacer algo", dijo Mendilibar.

El técnico negó que el Eibar no se juegue nada en este encuentro, fiel a su actitud competitiva en todos los partidos. "Claro que hay cosas en juego porque llegar a 45 años y sumar tres victorias seguidas significaría que no hemos hecho tan mal las cosas, a pesar de que antes del confinamiento el equipo no estuvo bien", recordó el preparador azulgrana.

Además, se mostró confiado en que en los próximos días pueda confirmarse su continuidad un año más en el club y, de cara al cierre de liga en Villarreal, no descarta el triunfo de su equipo porque "llega en forma".

"Siempre he dicho que hasta lograr los objetivos no íbamos a hablar y esta vez ha ido todo muy tarde, pero si las cosas van con normalidad cumpliré un año más aquí", señaló en las declaraciones previas a este encuentro el preparador armero.

Mendilibar advirtió que "todavía no hay nada firmado ni hecho pero yo estoy bien aquí en casa y eso hay que valorarlo", señaló el técnico vizcaíno artífice de una reacción inesperada de su equipo, que le otorgó la permanencia a falta de dos jornadas para concluir LaLiga.