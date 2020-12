Mendilibar se toma en serio la Copa

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado este miércoles que su equipo debe "tomarse en serio el partido" de Copa del Rey ante el Racing Rioja "desde el principio".

"La idea es ganar -señaló el técnico armero en la víspera al enfrenamiento en El Mazo de Haro (La Rioja)- sabiendo que tenemos un rival de Tercera División al que hay que respetar, por supuesto, por que van a poner todo de su parte para poder eliminarnos, pero nos tenemos que tomar en serio el partido desde un principio".

"No nos vale empezar a dos por hora y cuando ves que te meten un gol, que no puedes, querer subir el ritmo y cosas de éstas, pues ya es muy difícil y no se puede", concluyó.

El entrenador vizcaíno se refirió a la última experiencia de Copa de la pasada temporada en la que el Eibar pasó "dos eliminatorias una bien y la otra muy justa" y luego fue eliminado a la tercera por el Badajoz, un equipo de Segunda B.

"No somos fenómenos, entonces para ganar a cualquiera tenemos que estar al 100%", opinó Mendilibar.

El técnico de Zaldibar adelantó que mañana lo normal es que jueguen la mayoría de los futbolistas del club que menos minutos tienen. "Esta vez -dijo Mendilibar- son más los cambios, son casi todos, pero yo creo que si salimos enchufados tenemos que sacar la eliminatoria, ya que si no es que hemos cometido un error bastante grave".

En el partido de mañana Mendilibar solo contará con dos jugadores del filial debido a que son muchos futbolistas en la plantilla, un total de 25, y hay que priorizar a los futbolistas que no tienen minutos. "Con plantillas largas es diíicil poder echar mano de la gente de abajo", se lamento el entrenador armero.

Por último, quitó importancia a que el partido contra el Racing Rioja se vaya a disputar en un campo de hierba artificial.

"Hoy en día los campos de hierba artificial están muy bien y de éso no vamos a poder echar la culpa si nos eliminan", aclaró.