Mendilibar y un punto que sabe a victoria

El Eibar puntuó por primera vez en el Camp Nou y su técnico, José Luis Mendilibar, se marchó con una gran sonrisa de la Ciudad Condal.

En sala de prensa, el entrenador 'armero' analizó el empate de los suyos, que les sabe a victoria, y dio a entender que el choque se les pasó más rápido que en otras ocasiones.

"Hemos sacado un puntito que nos sabe a victoria. La verdad es que el partido se ha pasado más rápido que otras veces, que miras al marcador y no pasa el tiempo. Cuando me he dado cuenta ya estábamos en el tiempo añadido", explicó Mendilibar.

El técnico 'armero', eso sí, alabó al Barça: "Está más justo, le está costando más que otros años, pero tiene plantilla para ganar todas las competiciones".

Para concluir, Mendilibar también habló de la ausencia de Messi: "Les ha faltado el mejor jugador del mundo y eso es mucho hándicap. Dos goles no le quitaba nadie cada vez que veníamos aquí. Sabíamos que son todos muy buenos, pero la diferencia la marca uno".