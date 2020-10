Mendy echó un capote a Kepa: "Tenemos que permanecer unidos"

Mendy fichó por el Chelsea con un único objetivo: convertirse en un habitual en el once de Lampard. Un puesto que, normalmente, ocupa Kepa.

El cancerbero recién llegado contó cómo se lleva con el español. "Tengo una buena relación con él", dijo. "Antes de mi primer partido, Kepa me deseó suerte", confesó.

Y aprovechó para mostrarle su apoyo en público ahora que está siendo muy cuestionado por sus errores. "Como guardametas, sabemos que tenemos que permanecer unidos. Todos estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros", continuó.

Por último, explicó que nunca dudó a la hora de fichar por el Chelsea. No le asustaba la competencia. "Cualquiera que conozca y siga el fútbol pudo ver que aquí había una situación única con respecto a los porteros. Pero eso no influyó en absoluto en mi decisión de venir al Chelsea. El técnico, al igual que todo el club, me aseguró que el Chelsea sería el mejor club para mí, para seguir desarrollándome como jugador y ayudando al equipo. Esto es en lo que estoy enfocado", finalizó.