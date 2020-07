Mendy, emocionado por los elogios de Guardiola

Benjamin Mendy, lateral del Manchester City, expresó su felicidad por unas declaraciones de Pep Guardiola en las que expresaba que le habían añorado bastante por su lesión.

"Cuando Pep dice que me echa de menos siempre me hace feliz. Es algo muy bueno y que me emociona", aseguró en declaraciones facilitadas por los medios del club inglés.

De hecho, las lesiones han sido una tónica del zaguero francés, de ahí que los elogios cobren para él más realce y él tenga cierta sensación de obligación por devolverlos con un buen rendimiento.

"Quiero enseñárselo a él y creo que lo sabe, pero también quiero mostrárselo al Manchester City y al mundo. Primero, al City porque es mi equipo y quiero a este quipo. Y darlo todo por ellos porque se lo merecen por lo que han hecho por mí estos dos últimos años ganando copas y títulos", contó.

En ese sentido, fue honesto al señalar que "ganas, pero no sientes lo mismo. Quiero luchar por ellos y ayudar a mis compañeros a ganar títulos".