Menéndez resaltó el nivel competitivo del Albacete

Son muchos los ingredientes que dan un aire especial al choque que enfrentará al Albacete con el Sporting en el Carlos Belmonte a partir de las 18.15 horas. El primero, y más importante, la trascendencia de los puntos que se ponen en juego para los nuestros.

El segundo tiene que ver con el pasado de nuestro entrenador, Alejandro Menéndez, ex jugador y entrenador en la cantera del equipo asturiano. "Para mí ha sido una semana de muchas llamadas y mucha prensa. Ha habido muchas muestras de cariño por ser asturiano y de Gijón. Pero estando en capilla para jugar el partido yo lo que quiero son los tres puntos, me da igual que sean contra el Real Oviedo, el Sporting o el Espanyol, quiero los tres puntos", admitió.

"Un partido importante más. No cabe duda que no hay que dejar ningún partido al margen, sobre todo a nivel competitivo. Todos los puntos que sumemos son importantes. Nos estamos encontrando con equipos de 'play off' que por algo están tan arriba. Si algo positivo hemos sacado en estos dos últimos partidos es que somos capaces de competir con cualquier equipo. Si tenemos trabajo, buscamos acierto y lo tenemos, podemos rendir y competir a buen nivel", analizó Menéndez.

A la hora de valorar al rival, un nombre propio salió a relucir durante la rueda de prensa, el de Uros Djurdjevic. "No habrá marcaje especial. Es un punto importante en las virtudes del rival. Es el que cierra todo el juego y el que determina con sus goles el ganar un partido. Tendremos una mirada ajustada sobre él. No solo está la marca, tener buenas coberturas. Intentaremos que no esté cómodo y no tenga su día. Tenemos que tratar de combatirle a base de ayudas", aventuró.

Aunque el Sporting que su goleador: "Es un equipo que ataca muy bien, tiene buenos recursos, ataca por dentro… Tenemos que intentar tener más el balón en su campo que en el nuestro. Tenemos que intentar provocar que sus defensas tengan más trabajo que sus jugadores más ofensivos. Tienen a Djurdjevic, dos buenos interiores, buen juego exterior, interior, variantes en el medio del campo...".

Por último, el entrenador del Albacete accedió a hablar de nombres propios. "Dani Torres nos ha causado muy buenas sensaciones. Va a aportar mucho al equipo. Es un jugador que tiende a ser importante dentro del equipo". Y habló sobre las ausencias y la incorporación de Peña: "No contamos con Diamanka y con Carlos Isaac. Álvaro Peña está al 100%".