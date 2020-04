"Yo era como Kaká, pero hice muchas tonterías"

Parte de la talentosa generación de Nasri y Benzema, Ménez ha ido dando tumbos hasta dar con sus huesos en la Ligue 2 (segunda categoría en Francia). Se confiesa el atacante en la citada publicación.

"Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento era suficiente. En los entrenamientos, me dijeron que era tan bueno como Kaká. Luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión. Esa palabra no me representa", comentó el ex del Milan. Ha jugado en Mónaco, Roma, PSG, América de México...

A Ménez le han salpicado incluso varios escándalos, especialmente en México, en donde no dejó un grato recuerdo.

¿Habría sido su carrera diferente si hubiera fichado por el Manchester United? Viajó a Inglaterra y estuvo a punto de firmar por el entonces equipo de Alex Ferguson, pero prefirió irse al Mónaco.

"Ferguson me quería, así que fui a Inglaterra para ver las instalaciones. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de Francia. Yo era muy joven, no me arrepiento", declaró el jugador galo, al que le ha sobrado talento siempre, no tanto así ética de trabajo.