Menos es nada

Ha sido extraño. También sorprendente. Iba a ser una lucha a muerte por la permanencia, pero ha terminado en armisticio, y con el Leganés casi hasta celebrando el punto, mientras sus rivales del Eibar se lamentaban por la ocasión perdida.

Toca sufrir. Prolongar la agonía. El partido fue muy disputado, pero con nula aportación ofensiva, al menos de cara a puerta. Sí se peleaba cada balón con decisión, pero sin acierto ninguno al pisar área. Si es que se llegaba a pisarlo, claro.

Aún así, hubo alguna que otra ocasión, como un testarazo de Kike que Cuéllar logró atrapar, pese a haberse descolocado él solo con una salida en falso, y el tiro de Ruibal desde la frontal que despejó a córner Dmitrovic con una buena estirada.

Pero el partido, por norma general, se jugó a un ritmo pesado. Tedioso. Era lógico. Ninguno quería perder, y aunque el empate favorecía más al Eibar que al Leganés, los 'pepineros' tuvieron muchísima paciencia.

Era mentira. No era paciencia. Era templanza. Supo contener sus emociones el Leganés, y acabó el partido perdiendo tiempo. Un partido que cualquiera hubiera dicho que disputaría a tumba abierta, lo terminó dejando correr el crono, con Cuéllar arañándole segundos al reloj, a costa de ser amonestado.

Por momentos, al comienzo del segundo tiempo, se atisbó el partido que prometía ser. El ritmo se aceleró, se mostraron unas pocas amarillas, pero no terminó de romper. Como en esas películas tensas en las que parece que va a ocurrir algo, y que te tienen firme en la butaca, pero con la decepción final de que no pasa nada de nada.

Y ojo, que tiene su mérito. Ha sido hora y media de un quiero pero no quiero constante. Y conforme se acercaba el 90', el Leganés lo fue confirmando. Dos cambios hizo Aguirre, un delantero por otro, y un centrocampista por otro. Y un tercero, por la lesión de Bustinza. Y en lugar de cambiar a defensa de cuatro, metió a otro central.

Quedó claro que el Leganés, como hiciera ante el Espanyol, solo ganaría si se encontrase con el gol. No iba a hacer méritos para el sobresaliente. Con el aprobado, le vale. Si algo funciona, no lo toques. Pero es como si no hubiera mirado el calendario que tiene por delante: Valencia, Athletic en San Mamés y Real Madrid.

Pese a todo, el punto pareció ser bien recibido por el Leganés. Una celebración que recordó a la orquesta del Titanic, tocando mientras el trasatlántico se hunde, y que contrastó con las caras de decepción de un Eibar que acabó el partido frustrado, pues no fue capaz de seguir inquietando a su rival como en el primer tiempo.