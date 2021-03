Menos sueldo y más proyecto: así quiere convencer Laporta a Messi

Joan Laporta y Leo Messi tienen una reunión pendiente que podría tardar en darse, pero de la que ya se conocen detalles. 'Mundo Deportivo' detalla el plan del presidente electo del Barcelona para retener al buque insignia del club de la Ciudad Condal.

Primero: rebaja salarial. Esto no es atractivo, pero sí necesario. La entidad azulgrana pasa por una crisis económica que no es ningún secreto -sus cuentas ya se publicaron y no son halagüeñas- y el '10' es quien más cobra de toda la plantilla.

Segundo: un proyecto deportivo sólido. El máximo mandatario 'culé' quiere, esgrimiendo las posibles incorporaciones de Haaland, el Kun Agüero o David Alaba, demostrarle al argentino que, si se queda, tendrá opción a pelear por lo máximo en lo nacional y lo internacional.

Tercero: un futuro en Estados Unidos. 'Mundo Deportivo' marca el Mundial de Catar como el posible momento en que Leo Messi deje de ser futbolista del Barcelona para embarcarse, con la bendición de Laporta, en una nueva aventura en la MLS. A él le atrae -ya lo dijo en una entrevista con Jordi Évole- y no se descarta que lo hiciera en una franquicia de marca azulgrana.

Cuarto: un puesto como embajador. Ya cuando 'La Pulga' se haya retirado como jugador, podría continuar ligado al club 'culé' como embajador. De esta forma, sería una voz oficial de la institución, participaría de multitud de actos y su opinión ostentaría poder en el ordenamiento interno de la entidad.