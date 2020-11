¿Mensaje a Zidane? "Estoy mejor cuando juego partidos que cuando me dosifican"

Luka Modric, a sus 35 años, sabe que ya no puede jugar todos los minutos de 50-60 partidos por temporada. Zinedine Zidane es consciente y, por ello, dosifica cada vez que puede al centrocampista croata para que el físico no le supere. De momento, le da resultados.

Sin embargo, las últimas palabras del futbolista balcánico en sala de prensa antes de enfrentarse a Portugal con Croacia pueden ser interpretadas como un mensaje al propio entrenador francés del Real Madrid. Él encuentra el tono con una participación constante en los partidos.

"Estoy listo, me siento bien físicamente. Me siento mejor incluso cuando juego partidos seguidos que cuando juego salteados, si me dosifican. Estoy motivado, sé que no estoy al principio de mi carrera y que esto no durará para siempre. Quiero disfrutar de cada momento", reconoció Modric ante los medios. Es consciente de que no le quedan muchos años al más alto nivel y quiere aprovechar.

En el Real Madrid ha cambiado su rol respecto a los últimos años. Es importante, pero no es un titular fijo. Zidane le rota y le usa también en ocasiones como revulsivo. Suma 11 partidos en lo que va de temporada, siete de ellos como titular. Y lo más relevante: terminó solo tres duelos (90 minutos) de esos siete.

Con el positivo en COVID-19 de Carlos Henrique Casemiro, se presupone que Modric tendrá que tomar protagonismo en el equipo blanco tras el parón. Y no lo hará precisamente descansado: jugó los 90 minutos frente a Suecia y parece que saldrá de inicio ante Portugal.

"Jugar para la Selección es suficiente motivación para nosotros, especialmente contra equipos como Portugal. Si no tenemos motivación para un partido así, entonces no deberíamos estar aquí", reconoció el croata.

"Los últimos partidos de la Liga de Naciones no han mostrado la cara real de Croacia. No hay razón para entrar en pánico. Cuando todos estemos sanos y juntos, esta Croacia volverá a ser poderosa", aseguró.

Tendrá un duelo especial ante el combinado luso por su reencuentro con Cristiano Ronaldo, años después de su salida del Real Madrid. Ve en el actual campeón de la Liga de Naciones a un grupo muy potente.

"Son un gran equipo con algunos jugadores jóvenes y otros mayores que todavía están jugando a un alto nivel. Sin duda ayudan a los más jóvenes a asumir roles importantes. Portugal ha demostrado que es uno de los equipos más fuertes del mundo, aunque ya no tiene opción de defender el título -Francia ya es matemáticamente primera-. El nivel de calidad es similar al de Francia", sentenció el futbolista balcánico.