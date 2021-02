"Mentalmente, el coronavirus me estaba matando"

El Real Betis informó poco antes del derbi frente al Sevilla de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander la detección de tres casos de coronavirus: Joaquín Sánchez, Martín Montoya y Andrés Guardado.

El centrocampista mexicano desveló cómo vivió la enfermedad en el canal de YouTube de Sandra de la Vega, su esposa: "En el encierro, mentalmente, decía: 'Sí, me siento jod*do'. Me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus, me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí la voz a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba".

"El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya. Mentalmente, eso me estaba matando. Este año me ha costado arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr", agregó.

También aseguró que ha tomado bastantes precauciones durante todo este tiempo: "Nosotros, desde que empezó la pandemia, nos hemos cuidado bastante y nos hemos relacionado con nuestra gente más cercana y ya está, porque uno lo pasa y gracias a Dios lo pasé bien".

"Pero te empieza a dar el susto de '¿y a quién chingados contagié?' y sentí la responsabilidad de que, por mi culpa, se contagie más gente y que tenga síntomas fuertes, que lo pase mal", concluyó.